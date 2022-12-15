Стала известна окончательная дата открытия стадиона «Динамо» в Краснодаре

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Стадион «Динамо» законсервировали 15 лет назад – в 2007-м. Он ушел на реконструкцию. Планировалось, что она займет восемь лет. Первый гостей комплекс собирался принять уже в 2015-м. И работа на стадионе кипела, но недолго. Инвестор ушел – реконструкция прекратилась.

Спустя пять лет – в 2020-м – за арену взялись краевые власти. На арену вернулись строители. Они даже снесли временный забор и открыли новый – яркий – фасад стадиона.

- Когда реконструкция возобновилась, строительная готовность стадиона составляла свыше 50%, - рассказывали «КП» - Кубань» в депстрое Краснодарского края.

Работы на стадионе не стихали уже почти два года. За это время строители доделали трибуны на 3,5 тысячи мест. Параллельно они завершили кровлю, фасад и даже монолитные работы.

Недавно рабочие завершили паркинг. Он состоит из двух уровней, как у ведущих европейских арен, и вмещает 360 машин. А еще завершена установка матч освещения.

Ожидалось, что объект сдадут в конце 2022-го. Но сроки сместились – из-за иностранных материалов. Они просто перестали доставляться в Россию. Замену рабочие искали в России – нашли 50% отечественных аналогов.

Сейчас работы на финишной прямой. После завершения на арене смогут одновременно заниматься свыше 300 человек. Еще рабочие установили экран – за футбольным полем. По размерам он сопоставим с полотном в кинотеатре: 4,8 метра в ширину и 11,5 – в длину.

Уже скоро на объекте появятся восемь легкоатлетических дорожек, залы для разных видов спорта, два теннисных корта и два поля для мини-футбола с искусственным покрытием и не только. А пока рабочие засеяли поле для большого футбола. Оно будет настоящим.

- Есть небольшие рабочие моменты, но в целом всё в рамках графика, — написал министр спорта Кубани Серафим Тимченко в телеграме.

Ожидается, что откроется стадион 18 апреля 2023 года. Церемония будет посвящена 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».