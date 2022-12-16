«Это было очень мощно». Казак из зоны СВО рассказал, от чего у него наворачиваются слезы

Казак с позывным Охота рассказал, что происходит на передовой. Фото: ТК "Звезда"

Заместитель командира первого казачьего добровольческого отряда «БАРС-1» с позывным Охота в прямом эфире федерального телеканала рассказал о ситуации на передовой. Сейчас казаки-добровольцы выполняют боевые задачи на Донбассе. К зиме они полностью подготовлены, работа по оснащению в холодное время года началась еще два месяца назад.

- У нас сейчас пошли активнейшие действия. Месяца за два до начала холодного периода мы получили приказ командира батальона о подготовке к зиме, чтобы всегда было достаточное количество материалов, - рассказал казак. - Это большая логистическая работа. В тылу эти вещи не воспринимаются, как что-то дефицитное, нужное. Например, нужна была пленка, которую используют для теплиц. Она способна защитить блиндаж от сырости. Сейчас она у нас есть.

Боец отметил, что на фронт приходят люди, способные учиться новому и встать на защиту рубежей. Особенно он доволен работой артиллерии.

- Они свою работу делают шикарно, у нас выросло такое поколение минометчиков, к которым на обучение приходят из федеральных войск. Они держат под контролем всю «серую» зону, - сообщил доброволец. - Сюда приходят такие люди, которые доказывают каждый день, что они пришли не просто так, и своей грудью защищают наше Отечество, наших жен.

За эту самоотверженность солдаты и офицеры получают колоссальную поддержку от тыла. Гуманитарную помощь доставляют со всех уголков страны – из Москвы, Армавира, Краснодара и Минвод.

- У активной части населения проснулось понимание, что мужчинам на фронте надо помогать. Волонтеры - это люди с горящими глазами. Говорят нам – мы физически не можем встать с вами в окопах, но все остальное мы сделаем, и они делают, - поблагодарил замкомандира отряда. - Это сильно отображается на состоянии духа бойцов, когда они понимает, что они не одни на один с врагом.

Доброволец вспомнил случай, от которого у него чуть не навернулись слезы на глазах. Школьники купили минеральную воду, содрали этикетки, вместо них приклеили свои рисунки и прислали солдатам в знак поддержки.