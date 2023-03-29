В Адыгее рабочий получил тяжелые травмы во время ремонта газопровода

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В Адыгее возбуждено уголовное дело в связи с нарушением требований охраны труда, повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью работника. Как уточнили в республиканском следкоме, ЧП произошло еще осенью 2022 года. Во время капитального ремонта газопровода один из рабочих нарушил требования безопасности и получил тяжелые травмы.

- В сентябре 2022 года на участке газопровода «Краснодар-Крымск» в хуторе Новый сад Тахтамукайского района в ходе проведения работ по капитальному ремонту газопровода один из работников Яблоновского филиала газораспределительной организации в результате нарушений требований охраны труда получил травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по республике Адыгее.

Следствием в целях установления лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при проведении работ и требований охраны труда.

- Изучается документация, регламентирующая порядок проведения работ по ремонту газопровода, а также назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.