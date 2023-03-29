Романтический уикенд с ограблением банка. Как провести первые выходные апреля в Краснодаре весело, красиво и познавательно

«Черноморский аккорд» выступит 5 апреля. Фото: Черноморский аккорд

Маленькие и большие похитители

В Краснодаре открылся квест «Ограбление банка 2.0». В атмосферном приключении могут поучаствовать дети и взрослые.

- Вас ждут крутые головоломки, загадки и испытания. Примерьте на себя роли грабителей банка, чтобы получить заряд адреналина и испытать новые эмоции, - рассказали создатели квеста.

Всего игра предназначена для 2 – 12 игроков. При этом дети до 12 лет должны участвовать в сопровождении родителей.

Квест нестрашный, но со средней сложностью прохождения. Его длительность составляет один час.

Время: в любой день до 7 мая с 11:00 до 21:00

Цена: 3200 рублей

Контакты: +7 (964) 922-11-93

Чувственное свидание для двоих в тишине

Для всех влюбленных в Краснодаре появилась удивительная возможность – посетить свидание, которое может раскрыть новые грани сознания, а также узнать удивительные факты о мире Тишины.

- «В Тишине» — это необычная интерактивная экскурсия только для двоих посетителей в сопровождении экскурсовода. На входе в музей находятся шумозащитные наушники. В них вы пройдете пять залов, открывая для себя новые способы общения, - поделились создатели концепции.

Во время свидания пара может узнать, как говорить руками, слышать глазами и даже чувствовать своим телом музыку. Экскурсия поможет испытать новые эмоции и впечатления. Она длится 60 минут.

Время: в любой день до 2 июня с 11:00 до 19:00

Цена: 3500 рублей

Контакты: +7 (925) 859-44-45

Вечер безудержного смеха или StandUp Show

Знаменитые комики, которые выступают в самом популярном на российском телевидении проекте, приедут в столицу Кубани уже в эту пятницу.

- StandUp стал одним из самых востребованных и актуальных жанров на нашей сцене и за ее пределами. Шутки и проекты звездных комиков все время окружают нас. Каждый день появляются новые имена талантливых юмористов. С помощью этих ребят появляется все большее разнообразие жанра, - рассказали организаторы.

В Краснодар приедут, ставшие метрами нового юморами и первопроходцами в жанре, комики. В сборном концерте свои монологи расскажут: Стас Старовойтов, Валентин Сидоров, Тимур Джанкезов, Алексей Стахович и Филипп Воронин. Они выступят в Центральном концертном зале по адресу: улица Красная, 5.

Время: 31 марта 20:00

Цена: от 1400 рублей

Контакты: +7 (861) 262-39-98

Любимые песни от королевы русского шансона

В Центральном концертном зале Краснодара выступит знаменитая поп-артистка Елена Ваенга. Она исполнит всеми известные хиты «Курю», «Королева», «Желаю», «Каменные цветы» и многие другие.

- Елена Ваенга представит большую праздничную программу! Ее творчество никого не оставит равнодушным, потому что она всегда настоящая. Поклонники, как и всегда, смогут найти в строках песен Ваенги самих себя, - уточнили в краснодарском Центральном концертном зале.

Концерт пройдет по адресу: улица Красная, 5

Время: 2 апреля 15:00 и 19:00

Цена: от 4000 рублей

Контакты: +7 (861) 262-39-98

Из Сочи в Краснодар

В Краснодаре пройдет большой концерт Сочинской филармонии. Его дадут впервые на сцене Музыкального театра Творческого объединения «Премьера».

Оркестр народных инструментов «Русский сувенир» имени П.И. Нечепоренко выступит под управлением главного дирижера, заслуженного артиста Республики Адыгея Григория Михайлова. В репертуаре коллектива музыка различных жанров и стилей: от сочинений композиторов эпохи барокко, до эстрадно-джазовых композиций виртуозных обработок народных мелодий. - Программа концерта представит творческую палитру оркестра максимально разносторонне. Прозвучат классические шедевры Бизе, Гуно, Брамса, Сен-Санса, Пьяццоллы, Теодоракиса, а также оригинальные сочинения Шендерева, Дителя. Кроме того, хиты корифеев советской эстрады Дунаевского, Бабаджаняна и русские народные и неаполитанские песни, - сообщается в программе мероприятия. Вести концерт будет Валерия Анфиногенова. Мероприятие доступно по «Пушкинской карте».

Время: 5 апреля 18:30

Цена: от 400 рублей

Контакты: +7 (862) 262-15-75