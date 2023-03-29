Известный комментатор жестко раскритиковал Сергея Галицкого

Сергей Галицкий Фото пресс-службы ФК Краснодар

Сергей Галицкий – известный бизнесмен и владелец футбольного клуба «Краснодар». После ухода из «Магнита» предприниматель сосредоточился на развитии академии. Каждый год школа «быков» выпускает десятки человек. А президент черно-зеленых мечтает об 11 воспитанниках на поле.

Эту идею Сергей Галицкий вынашивает уже 15 лет – с момента основания команды. О ней он не раз говорил в интервью. И заявлял, что однажды все получится. И был прав. В конце прошлого сезона «Краснодар» заканчивал матч 29-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:0) с 11 воспитанниками на поле.

Часть из них появились на поле уже в конце встречи. А бизнесмен выиграл спор у Леонида Слуцкого. Экс-тренер сборной России не верил, что это возможно.

Также не верил в идею Сергея Галицкого и комментатор Геннадий Орлов. Причем он считает, что это невозможно даже сейчас, когда бизнесмен уже исполнил мечту. Экс-игрок «Зенита» даже заявил, что со своими выпускниками «быки» бились бы в чемпионате Краснодарского края.

- Всем, кто мечтает, чтобы в клубе играли только воспитанники, я хочу сказать — в мире нет ни одного топового клуба, где играют только свои игроки. Посмотрите составы ведущих клубов! Это утопия. Это как кто-то мечтал построить коммунизм, так и у Галицкого была утопическая идея с одиннадцатью воспитанниками в составе. Где бы тогда играл «Краснодар»? На первенстве края, наверное, – сказал комментатор в интервью Sport24.

При этом Геннадий Орлов отметил высокий уровень школы «Краснодара» и воспитанников, которые выступают за команды российской премьер-лиги.