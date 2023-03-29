Coca-Cola 90-х годов продают в Краснодаре

Фото с сервиса Avito

Coca-Cola официально ушла из России еще год назад. В марте 2022-го она приостановила работу заводов, а уже в июне объявила о полном закрытии. Но ушел бренд не сразу. Сперва он распродал остатки продукции, которая оставалась на складах. Они разлетелись буквально за пару месяцев. А в это время в России появились уже местные и иностранные аналоги. Например, из Ирана.

Но найти оригинальную Coca-Cola можно и сейчас, спустя год после ухода бренда. На сервисе объявлений есть как прошлогодняя продукции, так и партии 90-х годов. На них обратил внимание паблик «Кубанский авито».

Они нашли объявление о продаже четырех бутылок напитка. Каждая обойдется любителю газировку в две тысячи рублей. Размер бутылки не уточняется. Но есть предположение, что это тара объемом 0,3 литра.

На кадрах видны напитки характерного цвета. Из-за времени у части тары уже отвалилась или выцвела этикетка. Но узнать любимой напиток несложно. Его отличает знаменитая упаковка.

Неизвестно, можно ли пить напиток. Но специалисты рекомендуют употребить Coca-Cola до истечения срока годности. А вышел он не один десяток лет назад.

Также автор объявления готов расстаться с советскими лимонадами. Цены он объявит только реальному покупателю.