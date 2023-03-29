«По краю вакантными остаются 400 ставок врачей-педиатров». В одном из районов Кубани детского доктора, по вине которого погибла 2-летняя девочка, снова взяли в больницу

Кубани нужно в два раза больше специалистов, чем сейчас трудится на местах.

В Тихорецком районе Краснодарского края четыре года назад произошла трагедия – в семье Сюзанны и Феликса Читчиян умерла 2-летняя дочь. Виновной в гибели девочки суд признал педиатра. Именно детский доктор была первой, к кому привезли ребенка с быстро развивающейся пневмонией. Из материалов дела следует, что врач должна была госпитализировать малышку, но она лишь назначила лечение и отправила ее домой. После того, как родителям удалось доказать вину педиатра в смерти дочери, они смогли отсудить с больницы 1,4 млн рублей за моральный и материальный вред.

Медик отделалась ограничением свободы на два года, но с судимостью за смерь ребенка продолжала работать в больнице и лечить детей в участковой амбулатории поселка Паркового. После материала в «Комсомолке» ситуацию объяснили дефицитом кадров и отметили, что доктора уволили.

Прошло два года, и выяснилось, что врач по-прежнему работает в больнице. Об этом сообщили местные жители: они увидели информацию о бывшем педиатре на сайте медучреждения. «Комсомольская правда» - Кубань» отправила запрос в краевой минздрав, где этот факт подтвердили. В ведомстве уточнили, что сейчас доктор не лечит ни детей, ни взрослых, а уже два года как выполняет бумажную работу.

- Врач, указанный в вашем запросе, действительно в настоящее время работает в Тихорецкой районной больнице с 1 апреля 2021 года. В соответствии с должностной инструкцией врача-методиста в обязанности вышеуказанного сотрудника не входит оказание медицинской помощи гражданам, осуществление диагностической, лечебной и профилактической медицинской помощи, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Из этого следует, что доктора, по сути, никто и не увольнял, как сообщалось изданию два года назад. Ее оставили в больнице, но просто перевели на другую должность.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

В связи с этим «Комсомолка» запросила статистику кадрового дефицита в здравоохранении Краснодарского края. Оказалось, что Кубани нужно в два раза больше специалистов, чем сейчас трудится на местах.

- В Краснодарском крае работает 487 врачей-педиатров и 104 участковых врача-педиатра. Вакантными остаются около 400 ставок врачей-педиатров и 200 – участковых, - отметили в краевом минздраве.

В ведомстве уточнили, что в Тихорецком районе, где взяли на работу осужденного доктора, вакантными остаются более 30 ставок врачей-педиатров. Если говорить о крупных городах, то в Краснодаре требуется 140 врачей-педиатров, в том числе участковых, в Сочи – свободны более 60 ставок, в Горячем Ключе – около 10.

Кроме того, здравоохранение края испытывает потребность во врачах-анестезиологах-реаниматологах, врачах скорой медицинской помощи, врачах-кардиологах, рентгенологах, фтизиатрах, офтальмологах, оториноларингологах, эндокринологах, неврологах и терапевтах.

- Однако, несмотря на существующую потребность, все необходимые лечебные мероприятия проходят согласно графику, - заключили в минздраве Краснодарского края.

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