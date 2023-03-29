«Белые хлопья накрыли деревья и дороги»: Снегом заметает побережье Краснодарского края

Ночью в регионе ожидаются морозы Фото: Олег УМАРОВ

В Краснодарском крае резко понизилась температура, а курорты юга и вовсе заметает снегом. Белые хлопья полетели в Варваровке, в заповеднике «Утриш» снег лежит на деревьях. Видео с аномальной погодой в марте на Черноморском побережье опубликовали в соцсетях.

«У нас персики, абрикосы уже цветут, а тут раз – и холод такой», - удивляются местные жители в сети.

По прогнозам, снег ожидается и в Краснодаре. Он будет сыпать в ночь на 30 марта. Водителей предупредили о гололеде и попросили быть осторожными на дорогах.

Ранее синоптики сообщали, что на Кубани ударят морозы. Минусовые температуры будут держаться по ночам в течение трех дней.

- Ночью и утром 30 марта местами в крае ожидаются заморозки в воздухе до -3 градусов. Ночью и утром 31 марта и 1 апреля столбики термометров опустятся до -6 градусов. Днем градусники будут держаться на отметках +9 тепла, - отметили в краевом гидрометцентре.

Резкое понижение температуры может уничтожить будущий урожай, потому важно вовремя защитить посадки и рассаду.

Дневные температуры будут держаться на отметках не выше 8 градусов. На выходных ночные морозы начнут отпускать регион. Днем 1 апреля на Кубани воздух прогреется до 12 градусов тепла.