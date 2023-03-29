Экс-начальнику районного отделения ФСБ Кубани дали три года колонии за взятку песком и гравием на 67 тысяч рублей

Вместо штрафа суд назначил три года колонии Фото из архива КП

Южный окружной военный суд ужесточил наказание бывшему начальнику районного отделения ФСБ Кубани. Мирослава Прищепу обвиняли по статье о получении взятки в крупном размере. Вместо штрафа ему назначили три года колонии.

Все произошло в 2018 году. Тогда Мирослава Прищепу назначили начальником Белореченского отделения УФСБ. В том числе в его полномочия входило находить и пресекать незаконную добычу полезных ископаемых в муниципалитете.

Спустя некоторое время после назначения на должность к начальнику отделения пришел предприниматель. Мужчина занимался добычей полезных ископаемых. На встрече с Прищепой он предложил помочь ведомству и ему лично. Но за это предприниматель просил не проводить проверки в двух подконтрольных ему фирмах, пишет «Коммерсант. Юг».

Начальник отделения ФСБ принял поступившее предложение. В течение года - с июля 2020 года по сентябрь 2021 года предприниматель поставлял на стройплощадки отца и жены Прищепы песок и гравий. За это время бизнесмен передал 113,56 кубометров смеси на 67 тысяч рублей.

Когда правда вскрылась, на Мирослава Прищепу завели уголовное дело. В декабре 2021 года его задержали и оправили в СИЗО, а в феврале 2022 года назначили домашний арест.

Вскоре Краснодарский гарнизонный военный суд признал Прищепу вынес приговор экс-начальнику отделения ФСБ. Прищепа полностью признал вину. Ему назначили 1 млн рублей штрафа и на два года запретили занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Суд учел то, что Мирослав Прищепа – ветеран боевых действий, награжденный медалью Жукова и тремя медалями ведомства. Кроме того, у осужденного трое малолетних детей и жена с инвалидностью первой группы по онкологическому заболеванию.

После вынесения приговора его обжаловали обе стороны. При рассмотрении Южный окружной военный суд ужесточил наказание. Мирославу Прищепе назначали три года колонии строгого режима и запрет три года занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Уточняется, что отбывать наказание он будет два года. При вынесении приговора суд учел то время, которое Прищепа провел в СИЗО и под домашним арестом. Теперь решение суда могут обжаловать в кассационном порядке.