Мобилизованным из Краснодарского края вручили ордена Жукова и Георгиевские кресты

мобилизованных наградили в зоне СВО. Фото: пресс-службы Министерства обороны России.

Мобилизованные кубанцы чуть ли не каждый день доказывают свою доблесть и верность российским идеалам. Из зоны спецоперации постоянно приходят вести об их подвигах, которые не остаются незамеченными. О новом примере героизма сообщил глава Тбилисского района Евгений Ильин.

- За отличие в бою и проявленное мужество и героизм нашим ребятам вручили знаки отличия - медаль ордена Жукова и Георгиевский крест, - написал глава муниципалитета в своем telegram-канале.

Награждение прошло на территории проведения специальной военной операции. Военнослужащим зачитали приказ о награждении и передали знаки отличия.

- Ребята, мы ждем вас с нетерпением дома, - добавил Евгений Ильин.

Напомним, несколько дней назад пресс-служба министерства обороны рассказала о подвиге жителя Кубани. Боец с позывным «Клинок» вместе с отрядом штурмовиков взяли опорный пункт ВСУ, несмотря на жесткое сопротивление. Огневые точки и опорник украинских военных были полностью уничтожены благодаря слаженным действиям команды.