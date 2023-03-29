Нешведская семья. Жители Европы, подвергшиеся гонениям за любовь к русскому языку, спаслись в Краснодаре

Самый младший сын Николас.

Братья Николас, Маркус и Микус весело носятся по зеленой лужайке и щебечут на русском языке. Правда, так, что едва слышно о чем они там переговариваются. Ведь еще совсем недавно русская речь навлекла большие беды на многодетную семью, проживающую в Европе. Власти Евросоюза не перенесли, что латыши, живущие в Швеции, любят Россию.

Дорога в Краснодар заняла три дня.

- Мы на поезде из Карелии в Краснодар три дня ехали. Из окна увидели всю Россию. Красиво очень, - рассказывает на неплохом русском Роландс.

Роландс Гаилитис родился в СССР, но большую часть жизни прожил Швеции. Куда переехал на заработки вместе с супругой Инитой, которая не только родила ему трех сыновей-погодок, но и разделила любовь к русской культуре.

Именно пророссийское настроение папы и мамы стало причиной того, что представители опеки скандинавской страны решили изъять братьев трех, шести и восьми лет и передать их на воспитание другой шведской семье с другими и более европейскими ценностями.

- Мы с женой испугались, что наших детей заберут. Поэтому решили ехать в Россию. Было очень страшно, но не потому что мы ехали в неизвестность, а за детей, - рассказывает сейчас глава семейства.

Испугавшись за детей Роландс и Инита в считанные часы собрали вещи, спешно покинули дом и направились в сторону России. После того, как граница была пройдена, они обратились к российским властям с просьбой о политическом убежище.

Семье предоставили временное жилье, пока они не встанут на ноги.

Сначала перебежчиков поселили в карельском городке Костомукша. Дали им комнату в общежитии. Местный уполномоченный по правам ребенка озаботился устройством мальчишек в детские сады и школу. Восьмилетний Микус пошел в первый класс и даже успел обзавестись друзьями.

- Но мы там не смогли. Я никогда столько снега не видела. Мы не привыкли к такому холоду, если честно. Я теплолюбивая, мне все же ближе жара, - Инита признается, что именно тяжелая акклиматизация заставила семью снова подняться с насиженного места и отправиться на новые поиски.

На беду многодетных родителей откликнулась семья из Краснодара, которая просят не называть себя. Они тоже этнические латыши, но давно проживающие на Кубани. В Латвии многочисленные родственники. Боятся, что у них тоже могут быть проблемы.

В краевом центре у супругов большой дом, в нем нашлось место для Иниты, Роландса и их детей. Пока дети носятся по новому жилью и тискают хозяйскую дворнягу, взрослые уже строят планы на будущее.

- Я – столяр. Сейчас обустроимся и планирую заняться столярным делом. Буду делать садовые беседки, мебель, - рассуждает Роландс.

Быстрее всех на новом месте освоились дети.

Для Иниты тоже важно обрести твердую почву под ногами. Она мечтает о своем собственном доме.

- Мы очень счастливы, что есть добрые люди, которые протянули нам руку помощи. Но все же хочется свой дом, - женщина уверена, что они нашли новую родину.

Эта интернациональная семья решила пустить корни именно на Кубани. Тем более, что Инита буквально на днях узнала потрясающую новость – их скоро станет больше. Женщина находится на раннем сроке беременности. Надеются, что четвертый малыш будет уже точно девочкой.