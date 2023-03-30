Дети рады велосипедам. Фото: фонд "Добро и дело".

В Краснодаре волонтеры объявили сбор велосипедов для детей Донбасса. Их принимают в пунктах гуманитарной помощи фонда "Добро и дело". Идею подал экс-мэр Евгений Первышов, который сейчас находится на передовой. Под Новый год он подарил ребятам конструкторы. Видя, как дети радуются подаркам, решил продолжить добрую традицию.

- Постоянные помощники фонда - строительная компания - спрашивали бойцов, что привести, чем помочь, ответ был один - ничего не надо! А вот Евгений Первышов предложил: привезите, говорит, велосипеды для детей. Весна же! - рассказал доброволец из Краснодара Николай Павлов.

Благотворители откликнулись, смогли доставить около 10 велосипедов для ребятни. Подаркам школьники обрадовались. Но двухколесных на всех не хватило.

- Пришлось извиняться перед теми, кому не досталось. Пообещали детворе, что привезем еще. Что может быть лучше велосипеда для ребенка? Вспомните себя, - продолжает боец.

Порадовать детей Донбасса можно, купив новый велосипед, или привести подержанный, но в хорошем состоянии. Бойцы хоть и помогают с ремонтом, но все же лучше, если техника будет на ходу.

- Военные рассказывают, что встречают детвору то тут, то там. У одного цепь слетела. Остановились, помогли. Другой братишку на багажнике катал. Упали, погнули руль. Остановились, помогли, выровняли. Вечером мальчишки приехали, попросили багажник укрепить, - говорит Николай Павлов.

Велосипеды можно привести в пункты приема гуманитарной помощи благотворительного фонда "Добро и дело". Несколько точек находится в Краснодаре.

- Потребность в велосипедах большая. Если их будет много, мы перераспределим их по другим населенным пунктам, школам и детским домам, - отметила администратор благотворительного фонда "Добро и дело" Инна Шумская.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

ул. Володи Головатого, 174

ежедневно с 10.00 до 18.00.

Автошкола «Ника»:

- ул. Восточно -Кругликовская, 32

- ул. Сормовская, 5/1

- ул. Московская 148, лит 1

- х. Ленина, пер. Буковый, 28/1.

С понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

Фитнес-клуб «HARD FIT»:

- ул. Красных Партизан, 226

с 8.00 до 22.00.