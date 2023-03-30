Фото: t.me/japangardenkrd

Открытие Японского сада в парке Сергея Галицкого ждали больше года. Каждый месяц медиа озвучивали даты. Одни писали, что локация заработает в сентябре 2023-го, другие – в феврале 2023-го.

Но прогнозы не сбывались. А охранники даже выучили шаблонные фразы. Они разводили руками, отправляли в администрацию парка и закрывали проход. За огромным забором продолжались работы.

Стихли они неделю назад. Медиа анонсировали очередное открытие. Но утром толпы людей вновь уперлись в забор и охранников. Открытие перенеслось на неопределенный срок.

Неожиданно заработал Японский сад в четверг. Случилось это без анонса в соцсетях. Утром он буднично распахнул двери. И туда повалили толпы зевак.

Сейчас у новой локации выстроилась огромная очередь. И она не кончается. За раз парк может вместить не более 200 человек. И пока с нагрузкой роща не справляется.

Тем временем журнал Forbes назвал новую стоимость парка Сергея Галицкого. Он оценил объект в 70 млн долларов, или 5,4 миллиарда рублей. Не исключено, что это цифра неокончательная. И позже она увеличится, в том числе из-за скачка цен на материалы.