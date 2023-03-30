ФК «Краснодар» недосчитался 76 миллионов рублей из-за агентов

Эдуард Сперцян Фото пресс-службы ФК Краснодар

В этом сезоне бюджет футбольного клуба «Краснодар» сократился почти на миллиард рублей: с 5,5 до 4,55. Это объяснялось отъездом легионером. Иностранцы уехали – «быки» разгрузили зарплатную ведомость. Об этом рассказал коммерческий директор черно-зеленых Арам Фундукян. Правда, точные цифры менеджер не назвал. Но не стал отпираться от слухов в СМИ.

Также за последний год «Краснодар» сократил выплаты агентам. Если в 2021-м он отдал посредникам почти 121 миллион рублей, то в 2022-м – всего 76. По этому показателю «быки» заняли только девятое (из 16-и) место в премьер-лиге.

Лидером рейтинга оказался столичный «Спартак». За год он заплатил агентам более миллиарда рублей. Супруга экс-владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова объяснила это покупкой игроком в Бразилии, Латинской Америке или Турции.

Напомним, что прошлой весной «Краснодар» лишился всех легионеров. Семь игроков заморозили контракты, еще двое – расторгли. Спустя три месяца в Россию вернулись только три зарубежных футболиста. Еще одни присоединился к «быкам» уже в феврале 2023-го.

Также покинул команду самый высокооплачиваемый игрок – Гжегож Крыховяк. Ежегодно он должен был получать от «Краснодара» более трех миллионов евро. Но поляк уехал в аренду сперва в Грецию, затем – в Саудовскую Аравию.