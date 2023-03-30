С пирогами, песнями и плясками. Чемпионку мира по боксу встретили в Анапе после турнира в Индии

Анастасия Демурчян встретили в Анапе. Фото: anapanovosti

На железнодорожном вокзале Анапы – аншлаг. 18-летняя чемпионка мира по боксу Анастасия Демурчян вернулась домой. Она приехала после турнира, который проходил в Нью-Дели с 15 по 31 марта. Во время соревнований девушка обошла австралийку Фрэнсис Скотт Кайе в весовой категории до 70 килограммов.

Такое ощущение, что весь город собрался сегодня утром на перроне для того, чтобы поприветствовать новую спортивную звезду. В первых рядах, конечно, ждали самые близкие. Родители, друзья и бывшие сокомандники принесли с собой цветы, конфеты и мягкие игрушки.

Пообщаться с новоиспеченной чемпионкой мира захотели и обычные болельщики. Они на протяжении всей недели следили за турниром, как только могли. Люди смотрели соревнования дома по телевизору, на телефоне в дороге и даже на городских площадях, где на огромных экранах выводилась трансляция.

Поприветствовали Настю и Кубанские казаки. На вокзале они устроили настоящее представление с песнями и плясками. Встретили спортсменок как дорогих гостей с хлебом и солью, которые символизируют здоровье и процветание, а также защиту от нечисти.

Поприветствовать спортсменку пришли родные и близкие. Фото: anapanovosti

Все присутствующие хотели узнать, какие же эмоции были у Насти, когда озвучили ее победу.

- У меня был шок. Хотелось и плакать, и смеяться. Я только потом вообще поняла, что произошло, - поделилась чемпионка мира.

Настю встретили с караваем. Фото: anapanovosti

Вся страна продолжает радоваться за успех Анастасии Демурчян на турнире. Накануне к девушке с поздравлениями обратился президент России Владимир Путин.

- От души поздравляю Вас с блестящей победой. На чемпионате мира в Нью-Дели Вы продемонстрировали яркие лидерские качества, мастерство и волю. Вам удалось одолеть сильных и опытных соперниц, - говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля.

В своем поздравлении Владимир Путин подчеркнул, что своим триумфом Настя подтвердила крепкие и уверенные позиции отечественной школы бокса.

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