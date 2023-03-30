Чиновница купила диплом юриста и выросла по карьерной лестнице в мэрии Новороссийска

Уголовное дело направили в суд

В Новороссийске завели уголовное дело на чиновницу, работавшую по поддельному диплому. Она купила документ о высшем юридическом образовании и пошла в рост по карьерной лестнице.

Речь идет о 48-летней Виктории Аваковой. Она пришла в администрацию главным специалистом по земельным вопросам, но позже дослужилась до замначальника управления мунконтроля.

Устраиваясь на работу в органы власти, она, как и полагается, предоставила пакетом документов. Он подтверждал то, что претендент окончила Горский государственный аграрный университет по направлению «Юриспруденция».

Но правда вскрылась во время проверки, которую организовала прокуратура. Как выяснилось, Авакову отчислили еще в 2009 году. Тогда женщина решила купить диплом.

- При неустановленных следствием обстоятельствах она приобрела заведомо поддельный официальный документ – диплом об окончании направления «Юриспруденция». В последующем она предоставила его в кадровое подразделение при трудоустройстве на муниципальную службу в администрацию Центрального внутригородского округа Новороссийска, после чего была принята на должность, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

После увольнения в сентябре 2022 года она устроилась в мэрию Новороссийска. И все по тому же поддельному диплому. Женщина в том числе работала заместителем начальника управления муниципального контроля администрации Новороссийска.

При прокурорской проверке руководство университета подтвердило, что чиновница недоучилась из-за отчисления и диплом не получила. А бланк документа об образовании, который помог ей трудоустроиться, оказался неоригинальным.

- Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Новороссийска для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.