Маленький пакетик – для большого урожая. В Краснодаре объявили сбор семян для жителей Донбасса

Краснодарцы заботятся о будущем урожае жителей Донбасса. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Краснодаре стартовала акция «Семена надежды» в поддержку жителей Донбасса. Инициатором выступило движение «Гражданская инициатива». Волонтеры планируют обеспечить как можно больше людей семенами овощей и зелени.

- Кубанские огородники прекрасно разбираются в море сортов овощей и зелени - витаминного залога здоровья. Глядя на это изобилие, мы думаем и о тех, кому оно сейчас малодоступно. А именно о жителях тех территорий нашей страны, где люди оказались в тяжелой послевоенной ситуации нехватки средств и продовольствия, в том числе овощей и фруктов, а также семенного материала, - рассказала руководитель добровольцев Марина Репещук.

Волонтеры собирают семена любых растений до 1 мая. Потом вместе с остальным гуманитарным грузом доставят в Луганскую и Донецкую народные республики. На месте будут распределять среди местного населения.

- Маленький пакетик семян по 1-2 грамма по цене 15 - 40 рублей при посадке даст огурчик, помидорчик, петрушку или укроп, кабачок или тыкву и поможет выжить в тяжелое время многим семьям, - считают волонтеры.

Жители Краснодара уже собрали более 9 тысяч рублей на закупку нужного подарка.

КАК ПОМОЧЬ

Помочь можно разными способами:

- принести семена на ул. Байбакова, 4. Офис работает каждую среду с 16 до 21 часов или в другое время по запросу (писать на тел. + 7 903 458 78 15 ).

- приобрести любые семена самостоятельно, и волонтеры по возможности заберут семена по указанному адресу.

- перечислить любую посильную сумму на карту 4276 3000 3346 6353 (Сбербанк, получатель: Михаил Юрьевич) с пометкой «Семена надежды».