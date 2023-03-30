Мэр Сочи вошел в топ-3 рейтинга глав городов России

Фото: пресс-служба администрации Сочи

ЦИК «Рейтинг», а также Финансовый университет при правительстве Российской Федерации подготовили «Национальный рейтинг мэров». В тройку лидеров попал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Как отметили организаторы, рейтинг строился на основании исследования 88 крупных российских городов, в число которых вошли столицы всех субъектов РФ, а также финансово-экономические центры страны – Магнитогорск, Набережные Челны, Новокузнецк, Сочи и Тольятти. При этом города Московской и Ленинградской областей в перечень не попали.

Рейтинг формировался на основе опроса экспертов. В их число вошли не только представители профильных областей, но люди разных профессий, а также разной социальной принадлежности. Это позволило взять во внимание максимально широкий разброс мнений и выстроить более объективный рейтинг глав городов, пояснили специалисты.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Лидеры списка – мэры Москвы и Казани Сергей Собянин и Ильсур Метшин соответственно. Третью строчку занял глава Сочи Алексей Копайгородский. Эксперты напомнили, руководитель города-курорта также замыкал тройку лидеров по итогам прошлого года.

По мнению авторов рейтинга, столь высокий показатель Алексея Копайгородского в первом квартале 2023 года вполне предсказуем. Этот год в Сочи объявлен Годом архитектуры. В его рамках планируется провести порядка 120 различных мероприятий градостроительной сферы. Основным же событием станет принятие генерального плана на следующие 20 лет, которое намечено на осень.

Отмечается, что команда мэра при разработке документа активно взаимодействует с местными жителями. В общественных обсуждениях приняли участие более 56 тысяч человек, от которых поступило почти шесть тысяч обращений и замечаний.

Отдельно экспертное сообщество отмечает приоритет в работе администрации под руководством Алексея Копайгородского, который отдается развитию социальной инфраструктуры, что способствует улучшению жизни местных жителей. Только в этом году планируется приступить к строительству и проектированию 38 соцобъектов.

Также специалисты оценили лоббистский потенциал главы города-курорта. В частности, на совещании правительства России по экономическим вопросам в феврале обсуждался вопрос строительства обхода Адлера. Магистраль должна стать первой очередью новой трассы Джубга – Сочи.

Позитивный эффект оказало внимание со стороны мэра на создание программы по реконструкции и строительству ливневой канализации. Документ должен быть готов уже в этом году.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

- В очередной раз испытала на прочность команду Алексея Копайгородского и стихия. В феврале из-за схода лавины оказались поврежденными газопровод и две нитки водовода. На месте побывал министр МЧС России Александр Куренков, отметивший слаженность действий подчиненных Алексея Копайгородского, в сжатые сроки восстановивших функционирование коммуникаций, - отметили составители рейтинга.

Еще один положительный аспект – эффективная работа Алексея Копайгородского по поддержке семей мобилизованных граждан, а также добровольцев и военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции.

В частности, дети участников СВО освобождены от уплаты за посещение детского сада, школьное питание и проезд в общественном транспорте. Всего принято 12 мер поддержки. Кроме того, город-курорт отправил в зону спецоперации порядка 120 тонн гуманитарной помощи.

- В зоне особого внимания муниципалитета – основная отрасль городской экономики. С начала года в Сочи отдохнули более 600 тысяч россиян. Горнолыжный курорт в Красной Поляне стал лучшим в РФ по итогам зимнего сезона. Аэропорт Сочи продолжает оставаться единственным действующим транспортным хабом на Юге России, что также влияет на высокий внутренний турпоток. Санаторно-курортная отрасль Сочи стабильно держит уровень сервиса в рамках международных стандартов, что, по мнению наблюдателей, является как визитной карточкой города-курорта, так и показателем эффективности управленческой команды муниципалитета, - отметили авторы рейтинга.