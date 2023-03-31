Сбор народных инициатив стартовал в рамках проекта «Твой голос, Тамань!»

Фото: пресс-служба ОТЭКО

Оператор морских терминалов в порту Тамань – компания «ОТЭКО» – объявила о старте второго сезона проекта «Твой голос, Тамань!». На сайте социальной платформы www.твойголостамань.рф каждый неравнодушный житель Таманского полуострова может поделиться своей идеей о том, что можно улучшить в благоустройстве его станицы или посёлка, или каких мероприятий, по его мнению, там не хватает. Приём предложений продлится до 23 апреля. А инициативы-победители таманцы выберут в ходе народного голосования на сайте проекта. Организатор – ОТЭКО – возьмёт на себя реализацию наиболее популярных идей и профинансирует их из собственных средств.

Внести инициативу на рассмотрение просто. На сайте проекта достаточно заполнить форму, описав свою идею. Это может быть, например, предложение о благоустройстве какой-то территории или идея проведения спортивного, культурного, образовательного мероприятия.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

После завершения приема предложений все инициативы будут внимательно проанализированы сотрудниками ОТЭКО. Из наиболее часто встречающихся, а следовательно – самых актуальных для жителей Тамани, сформируют «шорт-лист». Его и вынесут на финальное онлайн-голосование посетителей сайта «Твой голос, Тамань!». О результатах выполнения проектов компания отчитывается там же – на сайте www.твойголостамань.рф.

Напомним, инициатива по вовлечению жителей в благоустройство станиц и поселков полуострова стартовала в прошлом году. Тогда таманцы отправили через онлайн-платформу 100 идей, в которых делились самыми насущными вопросами и предложениями. Четыре из них победили во втором этапе проекта – народном голосовании – и получили финансирование от организатора проекта – ОТЭКО.

По итогам первого сезона проекта компания уже реализовала три инициативы.

В поселке Волна были проведены работы по полному освещению населенного пункта. Энергетики установили здесь 74 энергосберегающих светильника мощностью 50 Вт каждый. Еще 60 штук передали в «Тамань-Благоустройство» – на всякий случай. Суммарная длина новых линий освещения на 11 улицах Волны превысила 4 км, а работы по электрификации длились два месяца.

В поселке Прогресс ОТЭКО провела реконструкцию парка имени А. П. Мартыненко. Здесь отремонтировали памятник герою Великой Отечественной войны, старшему лейтенанту Антону Павловичу Мартыненко. Также в парке обустроили освещенную прогулочную зону с местом для отдыха, установили скамейки и урны, заменили старую тротуарную плитку на декоративный печатный бетон.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

В поселке Таманском был проведен ремонт спортивной площадки: на ней уложили безопасное прорезиненное покрытие, поставили новые баскетбольные корзины и футбольные ворота, сделали стойки для волейбольной сетки. Была установлена трибуна для зрителей и уличные фонари, также отремонтировали тротуар и ограждение.

Четвертая инициатива, победившая в первом сезоне проекта, сейчас находится на стадии реализации – идет проектирование новой детской площадки в станице Тамань.

«Твой голос, Тамань»-2023 обещает быть не менее интересным.

– Мы предлагаем жителям самим определить, что нужно сделать в их населенных пунктах для более комфортной жизни и отдыха. Проект «Твой голос, Тамань!» – это прямой диалог жителей с компанией, желающей улучшить и развивать территорию присутствия. Наши земляки – неравнодушные и инициативные люди. Уверен, в этом году они предложат много интересных и актуальных идей благоустройства и социального развития. Ведь все мы понимаем, что будущее малой родины создаёт каждый из нас, – рассказывает директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака.

Платформа «Твой голос, Тамань!» – не только про благоустройство. Например, в конце прошлого года на портале прошел молодежный конкурс эссе о развитии Темрюкского района. По его результатам награды получили 25 школьников и студентов-выпускников, представивших идеи развития полуострова.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

А совсем недавно посетители портала определили произведение, по которому будет поставлен спектакль на сцене таманского ДК «Юность». Наибольшее количество голосов получила постановка по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Зрители смогут увидеть пьесу уже в апреле, а ее созданием при поддержке ОТЭКО займется мастерская известного таманского деятеля искусств Ивана Зосина. Вход для зрителей будет свободным.

Все инициативы в рамках проекта «Твой голос, Тамань!» ОТЭКО реализует в дополнение к другим своим социальным программам. Ежегодно компания инвестирует немалые средства в сферы образования и здравоохранения, культуры и спорта полуострова, а также оказывает адресную помощь общественным объединениям и жителям. Только в 2022 году на проекты развития территорий и благотворительность оператор морских терминалов в порту Тамань выделил свыше 100 млн рублей.