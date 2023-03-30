Весенний снег. Цветущие деревья Адыгеи засыпало сугробами

В Адыгеи выпал снег. Фото: Сергей Курячий/t.me/nontypical

Несколько недель назад в Адыгее началась настоящая весна. На деревьях появились почки, а вслед за ними распустились небольшие цветы. Ароматные бутоны заполони воздух дурящим запахом, казалось, что еще немного и наступит настоящая жара. Но у погоды оказались свои планы на последние мартовские дни.

На деревьях образовались сугробы. Фото: Сергей Курячий/t.me/nontypical

28 марта погода в Адыгеи резко ухудшилась. Местные жители начали переживать за свой урожай. Если минусовая температура продержится несколько дней подряд – хороших плодов можно не ожидать.

Пальмы и елки в снегу. Фото: Сергей Курячий/t.me/nontypical

- Это очень хорошо, что выпал снег. Так хоть есть шанс, что деревья не замерзнут. Сугробы служат как бы одеялом и не дают ветру добраться до цветов, - рассказали жители Адыгеи.

Сильно похолодало 28 марта и на территории Краснодарского края. В некоторых районах даже ввели штормовое предупреждение, которое действует по сей день.

Местные жители переживают за урожай фруктов в этом году. Фото: Сергей Курячий/t.me/nontypical

- Ночью и утром 30 марта местами в крае ожидаются заморозки. Температура упадет до -3 градусов. Ночью и утром 31 марта и 1 апреля столбики термометров опустятся еще ниже. Они покажут до -6 градусов. Днем температура будет держаться на отметках +9 градусов, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

Синоптики уточняют, что небольшое потепление придет на Кубань и в Адыгею уже вечером 1 апреля. С понедельника температура воздуха поднимется до привычных +18 – +20 градусов.

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