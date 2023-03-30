Пирамида на 137 млн рублей. В Краснодаре организаторам крупной мошеннической схемы дали по 8 лет тюрьмы

Главный организатор смог скрыться от следствия Фото из архива КП

В Краснодаре состоялся суд над организаторами крупной финансовой пирамиды. Приговор выслушали помощники главного организатора и другие сотрудники.

Финансовая пирамида «Алмида Финанс» просуществовала чуть больше года. Но за этот период – с марта 2013 по июль 2014 – организаторы «заработали» свыше 137 млн рублей.

Мошенники работали по известной схеме. Они вовлекали людей, которым хотелось «легких денег», якобы в финансовые операции, которые принесут большой доход. Жертвам после вложения немалых сумм обещали баснословные проценты.

Люди, доверившись, присоединялись и переводили деньги через электронный обменник. Для этого организаторы финансовой пирамиды создали специальный сайт. Но заработать на высоких процентах участники финансовой схемы так и не смогли.

Деньги, которые получали организаторы, никуда не инвестировали. Обещанные же проценты они выплачивали за средства тех людей, которые только присоединились к вкладам. А в 2014 году выплаты вовсе прекратились.

Филиалы финансовой пирамиды «Алмида Финанс» работали в Краснодаре и других городах края. Всего организация «заработала» 137 млн рублей. А перед судом предстали 10 человек – жители Кубани и Адыгеи.

- Уголовное дело насчитывает более 200 томов, судом допрошены более 500 потерпевших, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что главный организатор смог скрыться. Еще трое его помощников получили реальные сроки – по 8 лет колонии общего режима и ограничение свободы сроком на 1 год. Семи сотрудникам организации назначили более мягкое наказание. Их приговорили к 6 годам лишения свободы условно и пяти годам испытательного срока.

- Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму более 55 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил, - добавили в Объединенной пресс-службе краевых судов.