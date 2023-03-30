Дело о смертельном ДТП с участием пьяного сына экс-начальника полиции Краснодара передают в Следком

Это все, что осталось от его авто во время первого ДТП. Фото: ГУВД по Краснодарскому краю

Следком РФ инициировал передачу им уголовного дела о смертельном ДТП под Геленджиком. Ранее о том, что в отношении 23-летнего водителя Mercedes-Benz Александра Семенова заведено дело, сообщали в ГУВД по Краснодарскому краю. 18 марта на бешеной скорости он врезался в дерево. Погибла его ровесница, сидевшая рядом.

- В связи с общественным резонансом по указанию руководителя краевого следственного управления Андрея Константиновича Маслова перед органами прокуратуры инициирован вопрос об изъятии из органов полиции данного уголовного дела и передаче его для дальнейшего расследования в следственные органы регионального управления СКР. В ходе расследования уголовного дела следователями СКР по краю будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, Александр Семенов уже привлекался к уголовной ответственности, когда в 17 лет спровоцировал смертельное ДТП. Тогда летом 2017 года он сел за руль пьяным и сбил пятерых дорожников. Один из мужчин погиб, четверо других просили дать Семенову мягкий приговор.

"КП"-Кубань" выяснила, кстати, с чем было связано желание не наказывать строго малолетку без прав, почувствовавшего вседозволенность. В Краснодаре родители Семенова - известные люди. Мать - Ольга Семенова - бывший депутат гордумы и крупная бизнес-леди. А отец - Александр Семенов старший - отставной начальник полиции Краснодара. К слову, он покинул пост после скандального выступления в его адрес бывшего губернатора Александра Ткачева. В 2011 году его "разжаловали" прямо во время сессии депутатов, на которой впервые отчитывался тогдашний мэр Краснодара Владимир Евланов. Работа полиции в городе была признана главой региона неудовлетворительной.

Однако смягчить наказание сыну у родителей получилось через пострадавших. Им пообещали всестороннее участие в судьбе, лечение и даже избавление от кредитов. Судя по тому, что один из жертв аварии 6-летней давности отказался говорить о ней, свое обещание родители Семенова выполнили.

Сейчас известно, что Семенов-младший находится в больнице после нового ДТП, которое он устроил пьяным. Его спутницу Полину Х. похоронили. За ее смерть водителю грозит до 12 лет тюрьмы.

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