Эхо землетрясения в Турции. На Кубани проснулся грязевой вулкан

Вулкан "раскидал" целебную грязь не несколько десятков метров. Фото: скриншот видео

На Тамани проснулся вулкан Карабетова гора. Он долгое время был спокойным, но, скорее всего, его разбудило от спячки землетрясение в Турции. Большие комья грязи, которые расползлись по полю на большое расстояние, на днях обнаружили местные жители.

- Грязь летела очень далеко. Вырывало снизу слои. Этот вулкан давно не извергался. Выброс был серьезный, - рассказали очевидцы.

"Внутренности" вулкана, их еще называют грязевой брекчией, могут разлетаться на несколько километров, но на этот раз обошлось.

- Известно, что куски затвердевающей глины величиной с ведро долетали до станицы Тамань. Поэтому к активному вулкану лучше не подходить близко. Также всегда есть опасность появления новых жерл - участков, где прорвался верхний слой земной коры. Туда можно легко провалиться, - сообщил "КП"- Кубань" член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Пробуждение вулканов на Таманском полуострове - явление нередкое, и оно не зависит от времени года и сезона. А вот активность земных плит становится наиболее вероятной причиной того, что горы с грязью начинают оживать.

- На Земле все связано. Это извержение может быть отголоском сдвигов, которые произошли в Турции. Они разбежались по разным регионам, в том числе толчки были зафиксированы в Сочи, на Кавказе. Так по цепочке напряжение идет с разными интервалами - от нескольких дней до пары месяцев. Пока плиты не придут в более равновесное состояние и не сбросят накопившейся часть энергии, - пояснил Голубитченко.

Обычно активная фаза выброса длится несколько дней, потом происходит затухание и длительное - до месяца - извержение.