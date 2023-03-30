В Майкопе начальника отдела энергоснабжающей организации подозревают в получении взятки

За 100 тысяч рублей сотрудница организации закрыла глаза на нарушения в проекте. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Майкопе подозрение в коммерческом подкупе пало на руководительницу отдела сопровождения технологического присоединения городской энергоснабжающей организации. В должностных полномочиях женщины было следить за законностью строительства объектов на территории города. Следователям стало известно, что за крупное вознаграждение согласование проектов у нее шло намного быстрее и легче.

- Согласно материалам дела, в октябре 2020 года подозреваемая получила от жителя Майкопа 100 тысяч рублей за положительное согласование проекта строительства здания с нарушением установленных требований в сфере охранных зон объектов электросетевого хозяйства, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье коммерческий подкуп за незаконные действия.

- По уголовному делу идут следственные действия. Они направлены на установление всех обстоятельств имевших место событий и закрепление полученных доказательств, - добавили в республиканском следкоме.

Привлекут к ответу не только нечистую на руку сотрудницу энергоснабжающей организации. Перед судом предстанет также и тот, кто дал взятку. Обоим участникам незаконной сделки грозит штраф до полумиллиона рублей и около восьми лет лишения свободы.