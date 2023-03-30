Снег и град в марте – уже не шутки. На побережье Кубани обрушились аномальные погодные явления

В регионе резко испортилась погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конец марта на Кубани - время прятать в шкафы зимние пальто и доставать легкие плащи и куртки. Но только не в этом году. Ранняя весна выдалась очень холодной.

В течение нескольких дней синоптики предупреждали об надвигающимся на регион похолодании. Но, кажется, в снег в последних числах марта никто особо не верил. Вечером 30 марта жителей Геленджика шокировал крупный град, выпавший на курорте.

- Боже, что это? Это из Ростовской области к нам пришло? Как жалко цветущие деревья. Сейчас все побьет градом, - переживали жители.

Следом за Геленджиком под удар стихии попал Сочи. Буквально с часовой разницей град выпал и здесь. Температура в кубанских субтропиках сейчас всего +1.

- Вот вам и весна. Впервые у нас такая погода в это время года, - жалуются сочинцы в соцсетях.

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20 м/с ожидаются в регионе до конца марта.

- На некоторых реках бассейна Кубани и на Черноморском побережье вероятен подъем уровня воды. Утром 31 марта в крае возможно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях и гололед, - рассказали синоптики.

Наиболее сложные погодные условия ожидаются в горах и на горных перевалах. Водителям стоит быть осторожней. Тем, кто поторопился поменять на автомобиле резину с зимней на летнюю, лучше отказаться от автомобильных поездок.