Снеговики из песка. Как на Кубани создают новогоднее настроение даже в плюсовые температуры

На набережной в Анапе появились снеговики из песка. Фото: t.me/makovozovy

На курортах Краснодарского края придумали свой способ, как справиться с отсутствием снега зимой. Всем людям, вне зависимости от места жительства, хочется настоящего новогоднего чуда. К сожалению, как бы сильно мы не посылали свои желания в небо, некоторым из них все же не суждено сбыться.

Жители Черноморского побережья уже давно привыкли, что снег для них – это невиданная роскошь. Небольшие хлопья могут падать всего несколько дней в году, самый максимум – две недели. И тут даже нет смысла говорить о настоящих сугробах, из которых можно построить различные скульптуры.

Жители Анапы не унывают и довольствуются тем, что имеют. А именно, морем и песком. Ведь длинные пляжи являются визитной карточкой курорта.

Фото: t.me/makovozovy

В том году на набережной решили устроить небольшой эксперимент и установить настоящих снеговиков, но только из песка. Зимние скульптуры произвели настоящий фурор. Их фотографии облетели социальные сети по всей стране. Туристы специально искали новых героев, чтобы сфотографироваться с ними и выложить снимки в интернет.

Фото: t.me/makovozovy

Фото: t.me/makovozovy

К слову, песковики не единственный арт-объект, который сильно полюбили местные жители и туристы. Летом прям в море были установлены качели, а сверху них красовалась надпись «Летуй в Анапе». Она стала местом притяжение многих любителей красивых снимков.