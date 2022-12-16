Для подделки сливочного масла. Работнику морского терминала в Краснодарском крае дали 5 лет тюрьмы за кражу 24 тонн пальмового жира

Приговор не вступил в законную силу

Суд в Темрюке вынес обвинительный приговор сотруднику морского терминала (на этот момент - бывшему) и сообщнику. 19 января прокуратура Краснодарского края сообщила о краже сразу 24 тонн пальмового масла из морского порта "Тамань". Воровали по-крупному, по версии следствия, двое молодых мужчин 28-летний Евгений Каркошин и 38- летний Евгений Твердый - жители Темрюкского района.

- По версии следствия, ночью 5 апреля 2021 года мужчины по предварительному сговору, находясь на территории морского терминала «Тамань», похитили более 24 тонн пальмового масла, которым распорядились по своему усмотрению, - уточнили в ведомстве.

К слову, ущерб владельцу продукта составил более 2,6 млн рублей.

- Рассмотрев материалы дела, исследовав доказательства, представленные сторонами, суд признал подсудимых виновными. С учетом всех обстоятельств им назначены наказания в виде лишения свободы: Каркошину на срок 5 лет, Твердому – 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мера пресечения судом была изменена, подсудимые взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Вину признал в зале суда только Евгений Твердый. Суд смягчил ему приговор.

К слову, заморский жир входит в состав многих кондитерских изделий, сыров, масла, чипсов и даже мороженого... Вернее, в те продукты, которые таковыми считаются. Теперь все они проходят специальную маркировку. На прилавках уважающих себя продуктовых магазинов есть стеллажи с соответствующей надписью - "продукт с добавлением растительных жиров".

Самый популярный из них, который позволяет маскировать фальсификат под молочку, - как раз пальмовый. И его в Краснодарский край завозят тоннами.