Друг Хабиба Нурмагомедова уйдет из команды Сергея Галицкого

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Шапи – один из самых известных воспитанников футбольного клуба «Краснодар». Он заявил о себе еще в 2018-м. Вместе с Иваном Игнатьевым и Матвеем Сафоновым парень ворвался в основу «быков» и стал лидером. Сулейманов появлялся на поле после перерыва и крушил соперников. Болельщики называли его появление «Шапи-таймом».

- Каждый сезон не может складываться так, что буду выходить и забивать. Я не волшебник. Уже устал от этого «Шапи-тайма», просто хочу играть, и все, – жаловался парень.

За сезон форвард наколотил восемь мячей в 20 турах чемпионата России. Но лидером «Краснодара» не стал. А во время зимней паузы подхватил коронавирус. И стал одним из первых игроков в премьер-лиге, перенесшим болезнь. На восстановление у нападающего ушел почти год. За это время он лишился места в основном составе и заскучал на лавке.

Так Шапи уехал в Турцию – в «Гиресунспор». Он зажигал в Суперлиге, но летом вернулся в Краснодар. Сулейманов выходил на замену и ждал шанса, чтобы вернуться в старт. Но сдался и уехал в Израиль.

В конце августа Шапи пополнил состав «Хапоэля» из Беэр-Шевы. Сулейманов укатил в аренду до конца сезона, но быстро впечатлил боссов клуба. Ждать мая они не стали и решили выкупить парня.

- Ситуация такова: у «Хапоэля» есть определенные намерения по выкупу Шапи. Он здорово себя проявил в первой части сезона, там им довольны – заявил агент футболиста Алан Агузаров в интервью «РБ Спорт».

По его словам, на форварда претендуют и другие европейские клубы. Но приоритет для Шапи – «Хапоэль».

Напомним, что звездный час Шапи выпал на февраль 2019-го. «Краснодар» рубился с «Валенсией» в плей-офф Лиги Европы, а Сулейманов забил гол сезона. Он даже стал хитом в социальных сетях. А пиаром игрока занялся Хабиб Нурмагомедов. Благодаря его публикации на форварда «быков» подписались свыше 50 тысяч человек.

По словам Шапи, позже они обменялись сообщениями в социальных сетях. А через полгода мужчины даже встретились в Краснодаре.