Крымский мост закроют из-за ремонта 19 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение по Крымском мосту временно ограничат 19 декабря. Проезд перекроют в 12:00 связи с ремонтно-восстановительными работами. Об этом сообщили в министерстве транспорта России.

- С 13:00 до 18:00 движение транспорта будет полностью остановлено, - сообщили в минтрансе РФ.

Водителей просят заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией о работе Крымского моста. На месте перед подъездами к Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края будут дежурить сотрудники ДПС, они будут распределять потоки машин по альтернативным маршрутам.

Напомним, Крымский мост частично пострадал 8 октября из-за подрыва грузовика. В результате теракта загорелись семь топливных цистерн ж/д состава – это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Во время ЧП погибли четыре человека.

В начале декабря на Крымском мосту восстановили движение после ремонта поврежденной части. Специалисты заменили на участке четыре пролета.

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