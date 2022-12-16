«Буханка» чуть не перевернулась. Известный блогер рассказал о трудностях во время гуманитарной миссии в зону СВО

Юрий Озаровский рассказал о том, как доставляли УАЗ военным. Фото: t.me/MoreOz

О каждой поездке в зону спецоперации популярный блогер из Анапы Юрий Озаровский рассказывает в своих видео. Камеру он буквально не выпускает из рук, снимая каждый момент «командировки». Во время очередной гуманитарной миссии возникли трудности. Выехав из Краснодарского края, один из груженных вещами и снаряжением для бойцов УАЗик едва не перевернулся.

Как рассказал блогер, у машины возникли проблемы с колесом. На скорости 100 километров в час это едва не привело к аварии. К счастью, водитель, который сидел за рулем «Буханки», сумел справиться с управлением.

- Авто не перевернулось, гуманитарный груз остался в целости и сохранности, - заверил блогер в своем видео.

После случившегося волонтеры поставили запаску и далее продолжили свой путь. Юрий Озаровский снял на видео доставку помощи сразу на несколько точек.

- Мы находимся в зоне, где много наших ребят проживают с нашего края. Они сегодня ждут посылку не только от нас. Сейчас отправились за бойцом, который нас сориентирует, потому что связи нет совершенно, - сказал Юрий.

Как признались волонтеры, ощущение, будто они доставляют посылки на самый край фронта - на первую линию.

- Двигаемся мы на Днепр. Туда, куда уготован путь нашей «Буханке», - сказал во время поездки Юрий, а после, доставив груз военным, записал благодарность всем неравнодушным людям. - Дорогие друзья, хочу поблагодарить подписчиков своего канала за то, что вы откликнулись. Мы сейчас стоим и завершаем этот проект с «Буханкой». Огромное спасибо, ребятам с СТО в Анапе, которые бесплатно отремонтировали, вложили душу, чтобы эта машинка сюда доехала.

Спасибо сказали и сами военнослужащие, которые с нетерпением ждали помощника на колесах.

- Огромное спасибо мужикам за то, что починили ее, пригнали. Надеюсь, она нас подводить не будет. Но нам уже будет легче, я думаю, намного, - сказал на камеру мужчина в военной форме и балаклаве. - Еще раз хочу поблагодарить Юру, потому что сюда «наперед», чтобы доставить, мало желающих. И, конечно, спасибо всем людям, кто помогал, помогает и будет помогать. С вашей помощью победы не избежать!

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