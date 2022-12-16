Дополнительные поезда запустили на курорты Краснодарского края

Для комфорта пассажиров РЖД пустят дополнительные поезда в дни новогодних и рождественских каникул в Краснодарский край. Традиционно назначены составы между Ростовом-на-Дону и станциями Черноморского побережья, а также между Владикавказом и Адлером, Минеральными Водами и Анапой. Если спрос будет повышенный, то в поезда включат дополнительные вагоны.

- Пиковыми датами прибытия пассажиров на Кубань станут 29 и 30 декабря года, а также 6, 7 и 8 января, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

В новогодние и рождественские праздники будут курсировать поезда, организованные для детей, и специальные туристические поезда. Для любителей горнолыжного спорта назначена «Лыжная стрела» Ростов-на-Дону – Роза Хутор. В этом поезде, кстати, можно будет бесплатно перевезти спортинвентарь и приобрести ски-пасс у проводника. А на Черноморском побережье во время новогодних праздников будет ходить туристический поезд «Сочи» сообщением Туапсе – Гагра.

Купить билеты на дополнительные поезда можно тремя способами: через официальный сайт РЖД, с помощью мобильного приложения или в кассе самообслуживания на вокзалах.