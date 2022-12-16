Положение о фотоконкурсе «Мисс полиция 2022 Краснодарского края»

1. Конкурс — соревнование между физическими лицами Краснодарского края, достигшими возраста 18 лет. Акция проводится на сайте www.kuban.kp.ru в сроки, указанные в п.2 настоящих Правил. Акция не является лотереей или азартной игрой.

2. Конкурс проводится в два этапа:

а) Фото участников принимаются с 5 декабря 2022 года по 15 декабря 2022 года.

б) Голосование на сайте www.kuban.kp.ru со 16 декабря 2022 года по 26 декабря 2022 года.

2.1. Результаты конкурса подводятся 27 декабря 2022 года.

2.2 В сроки, указанные в п. 2. Правил, Организатор определяет победителя с учетом соблюдения требований, указанных в п. 4 настоящих правил. Победителем признается физическое лицо, получившее наибольшее число голосов.

Итоги Конкурса и имена Победителя публикуются на сайте kuban.kp.ru в сроки, указанные в п. 2. настоящих Правил. Организатор уведомляет Участников Конкурса о присуждении им Приза путем публикации соответствующего информационного сообщения на сайте kuban.kp.ru и в официальных аккаунтах «Комсомольской правды» - Кубань» в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Телеграм». По результатам голосования на сайте выявляется один победитель.

2.3 Призовой фонд Конкурса (далее — Приз): фотоотчет и статья о победителе и призере конкурса на сайте kuban.kp.ru, интервью с победителем и призером в пресс-центре «Комсомольская правда», а также подарки от партнеров издания.

3. В Конкурсе могут принять участие дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет.

4. Задание Конкурса:

Участникам, выполнившим условия п.1, п.2 и п.3 настоящих Правил, предлагается прислать фотографию со своим изображением в специальную форму на сайте kuban.kp.ru. Далее в сроки, указанные в п. 2. Правил будет проходить онлайн-голосование. Все желающие могут поддержать понравившегося участника.

5.1. Определение победителей Конкурса проводится на основе тематики фотографии. В течение 3-го этапа Конкурса фотографии участников и информация о них размещается на специальной странице Конкурса.

5.2. Организатор полагается на добропорядочность Заявителей и Участников в ходе проведения Конкурса и не несет ответственности за неправомерное участие в розыгрыше. Организатор оставляет за собой право выбрать любой законный способ проверки возраста участника. Организатор по своему усмотрению может признать недействительной заявку на участие в Конкурсе, а также на любом этапе Конкурса отстранить от участия.

5.4. Организатор оставляет за собой право продлить первый этап Конкурса.

5.5. В случае отказа Победителя Конкурса от получения Приза, Победитель Конкурса теряет право требования Приза от Организатора Конкурса.

5.6. С момента получения Приза Участник Конкурса несет риски его случайной утери или порчи.

6. Иные положения:

6.1. Сотрудники Организатора, а также члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются.

6.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.

6.3. Факт участия в Конкурсе означает, что Участники Конкурса дают согласие на обработку их персональных данных Организатором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно с целью отправки им Призов.

6.4. Участвуя в Конкурсе, Участники также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением, сделанные во время вручения призов и в связи с таким вручением, могут использоваться и распространяться Организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от Участников дополнительного разрешения.

6.5. Участники гарантируют, что сведения, представленные на Конкурс, являются достоверными.

6.6. Организатор обязуется:

6.6.2. Выдать Призы Участникам, признанным победителями Конкурса.

6.7. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победителю в случае нарушения Участником Конкурса положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.8. Невостребованный в течение 7 (семи) календарных дней после Периода Вручения призов Приз не хранится, не выдаётся и используются Организатором по своему усмотрению.

6.9. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с действующим законодательством РФ.