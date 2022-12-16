На карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли классы в 14 школах Кубани

Вспышки заболеваемости произошли в 14 школах Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Краснодарском крае из-за гриппа и ОРВИ закрыли классы в 14 школах. Вспышки инфекционной заболеваемости зафиксированы в образовательных учреждениях Краснодара, Динского, Красноармейского и Славянского районов.

- По состоянию на 16 декабря на Кубани в связи с превышением порога заболеваемости гриппом и ОРВИ разобщены отдельные классы в 14 школах, полностью закрыта одна школа в Горячем Ключе. Занятия в ней возобновятся 19 декабря, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства образования региона.

В Роспотребнадзоре добавили, что на карантин классы закрывают, если хотя бы 20% учеников не ходят на занятия по болезни.

То, что дети стали чаще болеть, заметили и родители кубанских школьников. Некоторые лечат простуду по два раза в месяц. Врачи говорят, что повторно инфекция может цепляться из-за того, что изначально была не долечена, либо ребенок подхватил порцию новых вирусов на фоне сниженного иммунитета после старой болезни.

Замглавврача инфекционной больницы Краснодарского края рассказал, как не простыть в сезон вирусных заболеваний.

- Самое главное для своего здоровья и здоровья ребенка – прививка. Вакцинация от гриппа и ОРВИ в Краснодарском крае идет с августа и завершается к началу декабря. Привиться нужно заранее, чтобы сформировался иммунитет. Это защитит организм. Если даже болезнь и придет, то протекать будет в легкой форме. Во-вторых, необходимо избегать массового скопления людей. Либо при походах в магазины, торговые и развлекательные центры надевать маски и обязательно мыть руки, - сообщил «КП» - Кубань» Алексей Баталов.

Врач добавил, что дома, в школе или детском саду нужно обязательно проветривать помещения. Важными элементами также являются правильное сбалансированное питание и занятия физкультурой.

Кроме этого, Баталов отметил хорошую практику в школах по установке рециркуляторов, которые обеззараживают воздух. Он посоветовал проверять оборудование на техническую исправность и активно пользоваться им в сезон простуд, чтобы воздух действительно очищался. Это минимизирует заболеваемость.