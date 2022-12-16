Желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 30 декабря Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 30 декабря. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В связи с продлением оперативные спасательные службы и медучреждения муниципалитета продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей сохраняется усиление патруля и досмотра машин.

В особом режиме в том числе продолжат работу оперативные службы, проверяющие социальные учреждения и объекты инфраструктуры. В настоящее время в муниципалитете усилен контроль и за соблюдением миграционного законодательства.

Напомним, желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе Кубани ввели 8 октября после ЧП на Крымском мосту. Из-за подрыва грузовика загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, проезжавшие в направлении Крымского полуострова. Во время происшествия на мосту обрушились две полосы автомобильного полотна. В результате взрыва погибли четыре человека.

После происшествия губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение ввести желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе. Меры безопасности в муниципалитете усилили по решению Антитеррористической комиссии в регионе и рекомендациям Национального антитеррористического комитета.