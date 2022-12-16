Депутату, обложившему матом жителей на сходе, вынесли выговор на Кубани

Выступление Артема Мартиросяна разобрали на партсобрании. Фото: скриншот видео

Депутат из Апшеронского городского Совета получил выговор за мат во время схода граждан.

Он решил, что этот язык понятен его избирателям больше, чем литературный. Артем Мартиросян объяснил проблему ливневой канализации слишком эмоционально.

- Один [момент], почему мы вас здесь всех собрали. Обращайтесь вот с таким письмом на все это [безобразие] к Попову. Меня уже это все [вывело из себя в крайней степени], просто [крайне вывело из себя], нет слов, как [крайне вывело из себя] меня это все! Кому-то делать [нечего]. Кто-то работает в администрации, кто-то в полиции. Надо [разобраться] с этой "кукушкой". Почему не выкопали? Мы денег дали, - эмоционально выступил депутат.

Правда, он не ожидал, что всю эту, с позволения сказать, речь запишут на камеру мобильного телефона.

Все это стало не только достоянием общественности в Апшеронске, но и предметом разбирательства внутри партии, чей значок Артем Мартиросян носит на лацкане пиджака.

- В связи с появившимся видео, на котором депутат Апшеронского городского Совета Артем Мартиросян ведет себя неподобающим образом, депутатское объединение "Единой России" проведет проверку, - сообщила пресс-служба парторганизации в своем Telegram.

Изучив кадры, коллеги по партии вынесли депутату выговор. А он в свою очередь извинился за резкий тон.