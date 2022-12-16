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Новый год не за горами. Праздничные каникулы начнутся через две недели. Не будет только традиционных гуляний, в том числе концерта на Главной городской площади. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так будут ли гуляния в новогоднюю ночь в Краснодаре 31 декабря 2022 года.

По данным «КП» – Кубань», мэрии отказались от праздничной программы. Новый год – праздник семейный. Это шанс собраться с друзьями и близкими.

Но это не означает, что в городе не будет новогоднего настроения. Его создадут с помощью украшенных улиц, витрин и общественного транспорта. Также праздничный облик получат фасады социальных объектов.

Традиционных гуляний в новогоднюю ночь в Краснодаре 31 декабря 2022 года не будет. Но в краевом центре пройдут театральные постановки для детей. Они основаны на сюжетах народного фольклора, сказок и мультфильмов.

Еще на Кубани пройдут новогодние елки, куда пригласят семьи военнослужащих и детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в Краснодаре откроются елочные базары и ярмарки. Местные производители предложат горожанам украшения, подарки, сувениры и даже блюда традиционной кухни.