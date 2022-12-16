Жителя Краснодара арестовали после попытки дать взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ФСБ

Расследование продолжается

В Краснодаре арестовали 51-летнего местного жителя, он обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве. Мужчина попросил сотрудника ФСБ решить вопрос за 100 тысяч рублей.

- В ноябре к краснодарцу обратилась женщина, она попросила посодействовать в получении сертификата о владении русским языком, знаний истории России и основ законодательства. Мужчина сказал, что может помочь через сотрудника УФСБ России по краю, за услугу попросил 140 тысяч. Сначала женщина перевела 100 тысяч рублей, что являлось частью общей суммы взятки, а позже еще 40. После этого 100 тысяч он предложил силовику, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Заявление в краевое следственное управления СКР о противоправности действий 51-летнего краснодарца написали и женщина, и сотрудник ФСБ. Мужчину задержали и заключили под стражу.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся другие необходимые следственные действия, все обстоятельства выясняются. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили следователи.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего бывшего первого заместителя руководителя департамента строительства Кирилла Мавриди. Он обвиняется в пяти эпизодах получения взяток через посредника за общее покровительство и попустительство по службе.

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