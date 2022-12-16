Готовимся к Новому году с разумной экономией

Как не потратить лишнее в предпраздничной суете Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Традиционно в декабре наши траты существенно возрастают. Новогодний стол и подарки отнимают львиную долю бюджета. Разбираемся, как купить все необходимое и при этом сэкономить.

Не затягиваем с подарками

Презенты родным и близким лучше покупать заранее. Многие стали практиковать их покупку еще летом-осенью. Это позволяет распределить траты на длительный срок, а также избежать новогоднего ажиотажа в магазинах. Но если вы только сейчас задумались о подарках, самое время заняться их выбором вплотную.

Для начала составляем список близких, которым планируем сделать подарок, а также определяем сумму, которую можем на него потратить. Исходя из бюджета, ищем подходящий презент. Чтобы найти наиболее выгодные предложения, пройдитесь по магазинам и загляните в маркетплейсы. В разных точках стоимость на один и тот же товар может существенно отличаться – не стоит переплачивать там, где можно сэкономить.

Как не потратить лишнее в предпраздничной суете Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас многие компании предлагают хорошие праздничные скидки и спецпредложения. Например, можно купить два товара по цене одного или получить повышенные бонусы на следующие покупки.

Не забывайте и о том, что ценятся подарки ручной работы. Если вы человек творческий, можете воплотить в жизнь интересную идею, вложив в подарок минимум средств и максимум своей души.

Также можно договориться с близкими о конкретных подарках друг другу. В этом случае не будет эффекта сюрприза, но подарки точно будут желанными и «в дело».

И помните: главное - не стоимость подарка. Ценно внимание и те чувства, с которыми вы дарите свой презент.

Составляем новогоднее меню

После того как с подарками определились, начинаем составлять праздничное меню. Это нужно и для того, чтобы учесть предпочтения всех гостей, и для того, чтобы определить, какие продукты и в каком количестве покупать. Ловите несколько полезных советов, которые позволят если не сэкономить, то хотя бы не потратить лишнее.

- Отправляясь в магазин, берите с собой список необходимых покупок. Это поможет не забыть ничего важного и при этом оградит от лишних трат.

- Не рекомендуется ходить по продуктовым магазинам на голодный желудок. Чувство голода всегда побуждает к импульсивным покупкам. В итоге тратим на еду много, а наедаемся малым.

- Не попадайтесь в ловушку многочисленных ценников со скидками и акциями. Купить впрок можно только продукты с длительным сроком хранения. А вот скоропортящиеся продукты нужно покупать только в необходимом количестве, иначе рискуете выбросить просрочку в мусорное ведро.

Как не потратить лишнее в предпраздничной суете Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Не готовьте 100 блюд на новогоднюю ночь. Все сразу вы все равно не съедите, а салаты портятся быстро. Да и свежее всегда вкуснее блюд с «выдержкой». Выходные дни будут длиться долго, поэтому готовьте по мере необходимости.

- Если на Новый год вы собираетесь компанией из нескольких семей, распределите между собой, кто и что готовит. Расходы и кулинарный труд должны быть распределены равномерно между всеми участниками застолья, чтобы не обременять только хозяев стола.

Планируем бюджет на декабрь и январь

Распределяя средства на новогодние покупки, не забывайте о том, что на зарплату декабря вам еще жить весь январь. Важно спланировать расходы так, чтобы не остаться без средств в начале года. Опустошать свои накопления тоже не стоит – потратить отложенное можно очень быстро, а вот восполнять кубышку придется долго.

Хорошим подспорьем станет кредитная карта с длительным льготным периодом. Вы можете все новогодние траты делать по ней без ущерба для зарплаты, а долг вернете банку в беспроцентный период. Дополнительным бонусом станет кешбэк, который банки начисляют на разные категории товаров.

Например, банк РНКБ предлагает своим действующим и будущим клиентам кредитную карту с льготным периодом продолжительностью 115 дней. Воспользовавшись этой кредиткой в декабре, вы будете иметь почти три месяца в запасе, чтобы вернуть деньги банку без выплаты процентов. Единственное, о чем вам нужно будет позаботиться в течение льготного периода, - это минимальный платеж в установленные банком сроки.

Бонусом к кредитной карте РНКБ идет выгодная программа лояльности. Так, в декабре банк предлагает кешбэк на следующие актуальные категории: отели – 5%, кафе и рестораны – 3%, топливо – 2%, продукты – 1%. Кешбэк за покупки будет начислен в следующем месяце в первые 15 рабочих дней. Таким образом, в январе вы сможете вернуть часть средств, потраченных в преддверии Нового года.

Как не потратить лишнее в предпраздничной суете Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Берегите свои финансы от мошенников

В период повышенных трат увеличивается риск столкнуться с мошенническими действиями. Чтобы обезопасить себя, соблюдайте правила финансовой безопасности:

- не передавайте свою банковскую карту в руки другим людям,

- храните ПИН-код отдельно от карты и меняйте его раз в четыре месяца,

- подключите на свой телефон информирование о денежных операциях,

- не вводите ПИН-код нигде в интернете.

Кстати, для онлайн-покупок лучше завести отдельную карту и хранить на ней минимальное количество средств. Например, можно оформить виртуальную дебетовую карту РНКБ или завести отдельную кредитку с маленьким лимитом для онлайн-трат.

Узнать об основных правилах финансовой безопасности можно на сайте РНКБ Банк (ПАО) в специальном разделе «Безопасность».

И помните, что к планированию своего бюджета нужно подходить рационально. Экономьте там, где это возможно, и пользуйтесь современными банковскими продуктами с максимальной выгодой для себя.