Краевой Пенсионный фонд рассказал, кому положен перерасчет пенсий

Пенсионеры могут рассчитывать на перерасчет выплат в нескольких случаях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Размер пенсий – самый обсуждаемый вопрос среди пожилых людей. Растут они не так часто, как хотелось бы, но все же есть способы увеличить выплаты. Перерасчет пенсий в Краснодарском крае 2022-2023 можно сделать из-за неучтенного стажа до 2002 года. Если по каким-то причинам о выслуге лет не знает Пенсионный фонд, то это недоразумение можно исправить.

КОМУ ПОЛОЖЕН ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИЙ

Чтобы получить информацию о накопленном страховом стаже, разработан личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Он также есть на портале "Госуслуг". Расскажут об этих данных и клиентской службе в городах и районах Краснодарского края или МФЦ.

- Сведения о страховом стаже формируются на основе данных, которые Пенсионный фонд получит от работодателей, - рассказали в пресс-службе краевого Пенсионного фонда, - Если какие-то сведения не учтены или учтены не полностью, гражданину необходимо обратиться с заявлением о корректировке данных.

Позаботится о размере страховой пенсии можно заранее. Для этого нужно принести в Пенсионный фонд документы, которые подтвердят, что вы работали в тот или иной период. Тогда специалисты смогут заблаговременно проверить все сведения для правильного назначения пенсии.

КТО ЕЩЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ

Перерасчет пенсий в Краснодарском крае 2022-2023 совершается как автоматически, так и по заявлению. В первом случае никуда ходить не надо, все делают сотрудники Пенсионного фонда.

Автоматический перерасчет касается:

- индексации страховой пенсии неработающих пенсионеров – ежегодно 1 января;

- перерасчета страховой пенсии работающих пенсионеров – ежегодно 1 августа;

- индексации пенсии после прекращения работы - со следующего месяца после увольнения;

- достижения 80 лет – выплата повышенной пенсии начинается со следующего месяца;

- изменения группы инвалидности – в случае повышения пенсии - со дня установления новой группы инвалидности, в случае уменьшения - со следующего месяца.

Но в жизни получателя пенсии могут произойти изменения, которые потребуют личного присутствия. В этом случае нужно написать заявление.

Основные причины для перерасчета пенсии:

- появление иждивенцев;

- приобретение нового стажа на Севере;

- переезд на Север или возвращение в районы с обычными климатическими условиями;

- потеря второго родителя получателем пенсии по потере кормильца;

- подтверждение заработка за любые 5 лет подряд до 2002 года;

- наличие неучтенного стажа до 2002 года;

- наличие нестраховых периодов: службы в армии; ухода за ребенком до 1,5 лет, инвалидом I группы или пожилым человеком; временной нетрудоспособности; получения пособия по безработице; проживание супругов военнослужащих в местах, где нет возможности трудоустроится; проживание за границей супругов дипломатических работников и госслужащих; отбывания наказания и отстранения от работы в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ, КАК ПОЛУЧИТЬ

В этих случаях нужно предоставить документы для проведения перерасчета. Это может быть свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о смерти родителя, справка о заработной плате, справка о проживании супругов и другие.

- Если указанные обстоятельства имели место до оформления пенсии, назначенной в период с 01 января 2022 года, перерасчет осуществляется со дня назначения пенсии, если после назначения пенсии – со следующего месяца после подачи заявления и документов о перерасчете в Пенсионный фонд России, - отметили в краевом Пенсионном фонде.

При перерасчете пенсий в Краснодарском крае 2022-2023 сотрудники фонда всегда оказывают помощь. Они проверят правильность оформления бумаг, оценят полноту и достоверность сведений, а также направят запросы работодателям и в архивные организации.