Олег Александрович ТИМОНИН: «Для чего нужен контраст при проведении МРТ?»

МРТ Эксперт Сочи

В каких случаях проводят МРТ с контрастом?

- Такое исследование делают по назначению лечащего врача либо по рекомендации врача рентгенолога, который проводит исследование. Окончательное решение о необходимости данного исследования всегда остается за рентгенологом.

Контрастное вещество вводится пациенту внутривенно на определенном этапе сканирования. Катетер устанавливают в вену перед началом диагностики. Вещество накапливается в патологических очагах. Специальные программы сканирования позволяют врачу оценить интенсивность накопления визуально и в цифровом выражении.

МРТ с применением контрастного вещества чаще всего назначают, чтобы:

- выявить демиелинизирующие заболевания;

- обнаружить новообразования и опухоли;

- исключить процесс метастазирования;

- подтвердить или опровергнуть наличие инфекций;

- исключить наличие микроаденомы в гипофизе или надпочечниках;

- оценить оболочки головного и спинного мозга.

Наиболее часто МРТ с применением контраста делают для исследования следующих зон:

- органов малого таза;

- органов брюшной полости и забрюшинного пространства;

- молочных желез;

- головного мозга.

При онкологических заболеваниях особенно важно проведение МРТ с контрастом. Во время этого исследования можно:

- выявить первичную опухоль;

- стадировать процесс;

- оценить злокачественность новообразования;

- найти метастазы;

- оценить эффективность лечения.

Врач-рентгенолог «МРТ Эксперт Сочи» Тимонин Олег Александрович

Также МРТ с контрастом - это «золотой стандарт» для выявления менингиальных патологий, то есть патологий оболочек спинного и головного мозга. Их невозможно увидеть без контрастирования.

Как подготовиться к исследованию?

- Перед исследованием с контрастированием не требуется специальная подготовка, если речь не идет про МРТ органов малого таза и брюшной полости. Для них необходима несложная подготовка в виде:

- исключения газообразующих продуктов за 2-3 дня до исследования;

- отказа от приема пищи за 5 часов до МРТ;

- за 30-40 минут до МРТ прием спазмолитиков. Они помогают избежать артефактов, то есть погрешностей на изображении во время исследования.

Время исследования в среднем занимает от 15 до 45 минут. МРТ с применением контрастного вещества длится на 15-20 минут дольше, чем МРТ без него - это время нужно на введение препарата и проведение программ сканирования.

Как часто можно делать МРТ с контрастом?

Особых ограничений к проведению данного исследования не имеется. Если мы говорим о пациентах, которые страдают онкологическими заболеваниями, им могут проводить МРТ с контрастом и 3-5 раз в год по мере необходимости. Всегда окончательное решение о том, нужно ли проводить МРТ с контрастом, принимает врач лучевой диагностики.

Что из себя представляет контрастное вещество и как его вводят в организм?

- Это прозрачная жидкость, которая ничем не отличается от большинства внутривенных препаратов. Основной составляющей большинства контрастных препаратов является гадолиний. Контрастное вещество помогает сделать патологический очаг на томограмме ярким и заметным. Вводится препарат внутривенно. В периферическую вену ставят катетер и через него подают препарат, который распространяется по организму вместе с кровотоком. Этот процесс безболезненный и безопасный для пациента.

При введении контрастного вещества, как правило, не возникает негативных реакций. Иногда пациенты во время инъекции ощущают прохладу по ходу вены.

Но важно помнить, что полностью исключить индивидуальную негативную реакцию на препарат нельзя. Как правило, это может быть аллергическая реакция, которая проявляется, например, покраснением лица.

Гадолиниевые препараты, которые применяют при МРТ, отличаются от йодосодержащих веществ, которые используют при компьютерной томографии, меньшей степенью токсичности. Серьезные анафилактические реакции встречаются крайне редко. Людям с нормальной функцией почек усилители на основе гадолиния не причинят вреда.

Имеются ли противопоказания для проведения МРТ с контрастом?

- МРТ с контрастированием нельзя делать:

- при тяжелых заболеваниях почек и печени;

- при беременности, особенно в первом триместре;

- новорожденным детям.

МРТ Эксперт Сочи

Таким пациентам можно проводить МРТ без контрастного вещества.

С осторожностью МРТ с контрастом делают детям младше одного года. Кормящим женщинам после исследования нужно не кормить ребенка грудным молоком в течение суток и провести сцеживание.

За какой период контрастное вещество выводится из организма?

- У пациентов без нарушения функции почек контрастное вещество полностью выводится в течение суток естественным путем. Чтобы ускорить этот процесс, нужно соблюдать питьевой режим.

Если пациент страдает заболеваниями почек, то период выведения препарата - до 120 часов. При наличии грубых нарушений в этом органе после проведения МРТ с контрастом пациент идет на гемодиализ.

Как правило, условно здоровому человеку восстановительный период не нужен, и через 30-60 минут после исследования он может возвращаться к привычной жизни.

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