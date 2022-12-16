В Сочи из-за подъема воды в реке жителей переправляют над ней по веревкам

Спасатели помогли жителям села Зубова щель перебраться через реку Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

В Сочи уже ощутили последствия от дождей, прошедших на курорте. Особенно сильно обильные осадки ударили по селу Зубова Щель. Жителям поселения даже понадобилась помощь спасателей.

Из-за обильных дождей поднялся уровень воды в реке Чемитоквадже. До такой степени, что жители не смогли привычно добраться на противоположный берег. Чтобы переправиться через водоем, спасатели нашли выход.

Так, специалисты Сочинского спасательного отрада перетянули через реку навесную переправу. По ней жители села смогли безопасно добраться с одного берега на другой. Но на этом помощь спасателей не закончилась. Сотрудники отряда также передали другим жителям, которым пришлось остаться на противоположном берегу из-за опасной водной преграды, продукты из магазинов, рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Спасатели также передали жителям, оставшимся на противоположном берегу, продукты Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

К слову, осадки в Сочи обещают до конца дня 16 декабря. Дожди продолжат идти на курорте. К ним прибавится и сильный ветер - порывы могут достигать до 11 метров в секунду.

Кроме того, жителей, особенно водителей предупредили о тумане, который местами опустится на Сочи. Синоптики отметили, что видимость будет очень слабой. Автомобилистам советуют быть предельно внимательными на дороге и соблюдать меры предосторожности. А при возникновении ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.