Пытали 17-летнего. Полиция Кубани опровергла информацию о жестоком обращении с несовершеннолетним

В Анапе прокомментировали слухи о пытках подростка. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В местных пабликах Анапы начала распространяться ужасная информация. В соцсетях появились публикации о том, что местные полицейские пытали 17-летнего подростка.

По информации, которую рассказали парень и его мама, 26 октября 2022 года к ним в дом ворвались полицейские. Они увезли подростка в отдел МВД, где ему пришлось просидеть 8 часов.

Молодой человек делал акцент на том, что во время пребывания в отделе он подвергся насилию и оскорблениям. Сотрудники правоохранительных органов «выбивали» показания с повинной и заставляли признаться в преступлении, которое он якобы не совершал.

Помимо телесных и моральных пыток, которые причинялись несовершеннолетнему, по его же рассказу, полицейские начали угрожать парню табельными пистолетами. Представители власти надевали на подростка наручники и брызгали освежителем воздуха в лицо.

Юный мужчина не выдержал угроз. Он сказал, что испугался побоев и написал явку с повинной. В документе он признался в краже имущества.

После того как публикация начала бурно обсуждаться в соцсетях, полиция организовала проверку. В результате нее было установлено, что озвученные подростком и его мамой сведения о пытках в отделе МВД не подтвердились.

- ГУ МВД России по Краснодарскому краю просит представителей СМИ и блогосферы для объективной подачи информации обращаться за комментариями в соответствующие ведомства. Также просим не допускать публикации непроверенных сведений, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в полиции уточнили, что 25 октября 2022 года в отдел поступило сообщение о краже имущества. Преступление совершили в пункте выдачи одного из интернет-магазинов. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Во время проведения оперативных мероприятий полицейскими было установлено, что преступление совершили двое местных жителей. Один из них был тот самый 17-летний подросток. Ребят задержали и доставили в отдел МВД.

Несовершеннолетнего допрашивали в присутствии родителя. Для допроса подростка в отдел пригласили его отца, в присутствии которого и были даны признательные показания.