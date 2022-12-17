Бывший футболист «Спартака» надеется на возвращение недвижимости в Краснодаре

Андрей Ещенко. Фото: ФК «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» попал в очень сложную и запутанную ситуацию. Он купил квартиру и подарил ее своей жене и ребенку. Недвижимость в Краснодаре обошлась спортсмену в круглую сумму, которую он потратил со своих честно заработанных.

Недавно пришли шокирующие новости. Жилье, которое купил Андрей Ещенко для своей семьи, арестовали за финансовые махинации. Причем проблема с деньгами произошла не у знаменитого футболиста. Недвижимость отобрали из-за бывшего супруга его жены.

После проведенного ареста государство начало конфисковывать имущество у людей, которые близко контактировали с обвиняемым. Квартира в Краснодаре также попала под раздачу.

- Никогда не думал, что могу попасть в такую ситуацию. Купил жене и ребенку квартиру в Краснодаре, а сейчас узнал, что она под арестом. Никаких официальных уведомлений мне не приходило. Произошла какая то чудовищная бюрократическая ошибка, - поделился Ещенко «Матч ТВ».

При этом футболист утверждает, что он легко может доказать свои права на это имущество. У него сохранились все чеки и документы на покупку квартиры есть.

- Прошу помочь компетентных лиц разобраться в этом. Надеюсь, что эту ошибку мы сможем исправить, - попросил бывший футболист «Спартака».

Андрей Ещенко закончил игровую карьеру совсем недавно. Он покинул поле только в январе 2022 года.