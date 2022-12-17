Мать известного кубанского путешественника сбила машина с 249 нарушениями

Эрнст Антонов с мамой Галиной Владимировной. Фото: соцсети

В семье известного кубанского путешественника Эрнста Антонова тяжелые дни. Его 74-летнюю маму Галину Владимировну сбила машина, на которой «висит»249 нарушений правил дорожного движения. Водитель, по-видимому, так спешила, что не заметила пожилого пешехода. ДТП произошло в Усть-Лабинске на улице Ленина.

- За рулем «ВАЗ-2101» была 39-летняя женщина. По предварительным данным, виновницей аварии является она. В автоматизированной базе водитель значится, как участник двух аварий. К тому же у нее не было оформлено ОСАГО, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Усть-Лабинского района Краснодарского края.

По словам Эрнста Антонова, его мама сейчас находится в реанимации, состояние пострадавшей тяжелое.

- Из выписного эпикриза – тяжелая сочетанная травма головы, таза, конечностей, головного мозга, множественные переломы, - написал мужчина в соцсетях. – Назначено 4 операции, первая отложена из-за состояния. В сознание не приходила. Мы очень надеемся и верим, что все будет хорошо.

Сейчас мировой рекордсмен, лауреат национальных премий «Хрустальный Компас» и «Подводный мир» ищет свидетелей ДТП. Он боится, что виновница уйдет от ответственности.

- Буду признателен, если пришлете мне видео или фото с ДТП, как бы тяжело это не выглядело, - попросил Эрнст Антонов.

Он также отметил, что с места аварии пропали личные вещи его мамы – кошелек и банковская карта.