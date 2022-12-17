Сбил насмерть и скрылся на старой «Ладе». В Адыгее нашли виновника смертельного ДТП

Виновник ДТП скрутил номера с машины. Фото: пресс-служба МВД по Адыгее

ДТП в маленьком ауле Егерухай Кошехабльского района Адыгеи наделало много шума. В два часа ночи 14 декабря на обочине нашли тело 39-летней женщины. Было очевидно, что ее сбил автомобиль. Но кто стал виновником гибели пострадавшей, пришлось выяснять полицейским. Водитель моментально скрылся с места происшествия.

Женщина скончалась от полученных травм. Фото: пресс-служба МВД по Адыгее

Неизвестного искали по камерам видеонаблюдения, опрашивали очевидцев. След привел сотрудников полиции к дому в этом же ауле.

- Уже на следующий день скрывшегося с места ДТП водителя задержали по месту проживания. Мужчину доставили в отдел, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

35-летний местный житель успел скрутил номера со своей машины, но на ней остались следы после удара. Водитель тут же был отправлен на медицинское освидетельствование, чтобы оценить его состояние.

- Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены судебные экспертизы, - отметили в республиканском МВД.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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