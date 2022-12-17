В Краснодаре началась реконструкция трамвайного узла в Центральном районе

Трамвайный узел модернизируют к июлю 2023 года. Фото: «Синара – ГТР Краснодар»

Компания «Синара – Городские Транспортные Решения Краснодар» приступила к реконструкции трвамайного узла в Центральном районе Краснодара. На пересечении улиц Московской, Островского, Красных Зорь и Крайней планируют заменить более 700 метров рельсошпальной решетки и построят 200 метров путей.

Этот узел позволит соединить две части города – восточную и центральную, а также в перспективе свяжет будущие трамвайные линии на западе и востоке Краснодара.

Ожидается, что на этом участке возведут четыре остановочные платформы с учетом передвижения маломобильных граждан, установят павильоны с информационными табло. Проектом предусмотрено строительство тротуаров, автостоянки и освещения. Прилегающую территорию озеленят. Эти работы обещают завершить до 1 июля 2023 года. Маршруты действующих трамваев меняться не будут.

- Нами были учтены пожелания местных жителей и рекомендации экспертов. Так, за каждым из четырех направлений движения будет закреплена своя остановочная площадка, что существенно упростит для пассажиров посадку и высадку, а также совершение пересадок. После модернизации трамвайный узел на Московской станет по-настоящему удобным транспортно-пешеходным пространством, – рассказал генеральный директор «Синара – ГТР Краснодар» Артем Доронин.

Проект по модернизации и строительству новых трамвайных линий в Краснодаре стартовал в 2022 году осле заключения концессионного соглашения. За четыре года «Синара – ГТР Краснодар» проложит 36 км новых путей и закупит 100 единиц современных низкопольных трамваев. Строительство линии от Западного трамвайного депо до ЖК «Немецкая деревня» начнется во втором квартале 2023 года.