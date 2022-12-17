Солнце и плюс 20. За две недели до Нового года в Краснодарский край пришло весеннее потепление

Фото: t.me/makovozovy

На Кубани 17 декабря наступила настоящая весна. Температура воздуха превысила отметку в +20 градусов. Почти на всей территории края люди радуются яркому солнцу и готовятся к предстоящим праздникам, наступление которых практически не ощущается.

- В наших краях +17 градусов. Анапа радует солнцем, - рассказали местные блогера.

Фото: t.me/makovozovy

На курорте сейчас очень тепло, но ветрено. В море шторм, поэтому любители поплавать в освежающей воде сейчас не могут искупаться.

Похожая ситуация сейчас и в Крыму. Только температура на курорте немного ниже.

- У нас 16 градусов, - поделилась в соцсетях жительница Крыма.

Настоящий рекорд зафиксирован в Краснодаре. На подъезде к городу люди увидели отметку в +20 градусов.

- Температура в Краснодаре перевалила за +20, - рассказали путешественники.

Фото: t.me/makovozovy

К сожалению, весеннее тепло продлится недолго. Уже с начала следующей недели на Кубань придет резкое похолодание.

- 19 декабря ожидается ухудшение погодных условий. Будут наблюдаться осадки, переходящие в мокрый снег и снег. Ожидается понижение температуры воздуха примерно на 10 градусов, - сообщили в ЦГМС Краснодара.