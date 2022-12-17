На Кубани полицейский сбил пьяного пешехода, перебегавшего дорогу

Пешеход доставлен в больницу. Фото: скриншот видео

В станице Казанской Краснодарского края 27-летний водитель сбил пешехода на проезжей части. 45-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, но не успел среагировать и попал под колеса ВАЗ 21703. Как оказалось, он был пьян.

На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД. За рулем отечественной легковушки был их коллега, сотрудник ОМВД по Кавказскому району.

- Водителю проведено медицинское освидетельствование, согласно которому был трезв, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас в отношении него руководством ГУ МВД проводится служебная проверка. Пострадавший пешеход доставлен в больницу с травмами.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» рассказывала, что пьяный полицейский насмерть сбил велосипедистку, после чего скрылся с места ДТП. Все произошло 13 ноября в станице Старощербиновской, где живет и работает 35-летний сотрудник МВД. Воскресным вечером мужчина решил немного расслабиться. Правда, после того, как он изрядно выпил, решил сесть за руль Nissan.