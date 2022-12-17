В Краснодаре работники не рады отпуску коллеги перед Новым годом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре каждый десятый работник не рад отпуску коллеги в конце декабря. Об этом стало известно по данным исследования SuperJob.

Среди опрошенных, 9% жителей Краснодара собираются продлить себе новогодние каникулы отпуском или отгулами. В большинстве случаев, у коллектива это не вызывает особого негатива, но 10% людей относятся к этому отрицательно. Ведь в конце года необходимо сдавать отчеты и заканчивать проекты.

- 25% порадуются за сослуживца и оценят решение положительно. В том, что им все равно, признаются 51% опрошенных, - рассказали в исследовании.

Уточняется, что из 9% людей, решивших продлить новогодние каникулы, 6% возьмут отпуск до 31 декабря, а 3% продолжат отдыхать с 9 января. Многие люди понимают, что дополнительные выходные намного выгоднее брать перед праздниками, чем после.

- Чаще других к предновогодним отпускам коллег негативно относятся инженеры производств, бухгалтеры, кассиры, налоговики, продавцы, логисты. Также неприятные эмоции испытывают руководители отделов и директора предприятий, - уточнили в исследовании.

Чем старше были опрошенные, тем хуже они относились к продлению каникул. 12% людей взрослее от 45 лет разделяют негативное отношение к отпуску против 8% респондентов моложе 34 лет.

- Не планируют удлинять новогодние каникулы 83% опрошенных. 8% людей еще не определились, - подытожили в SuperJob.

В опросе участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.