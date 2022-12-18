Экстремальное похолодание. Синоптики дали леденящий душу прогноз на новую неделю в Краснодарском крае

Жителей Кубани ожидает резкое похолодание и приход настоящей зимы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пока Центральную Россию засыпают обильные снегопады, юг страны наслаждается прекрасной погодой. Дело в том, что по периферии циклона продолжается поступление теплого воздуха из субтропиков. Но уже вечером 18 декабря оно прекратится. Свое влияние начнет оказывать атмосферный фронт, который даст старт грядущей волне холода. Синоптики дали леденящий душу прогноз на новую неделю в Краснодарском крае.

Экстремальное похолодание сулят метеорологи с 19 декабря. Начиная с ночи, жители Кубани почувствуют приход настоящей зимы, которую на юге видят редко.

- В понедельник, 19 декабря, в Краснодарском крае ожидается резкое ухудшение погодных условий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Будут наблюдаться осадки, переходящие в мокрый снег и снег.

Причем засыпать будет не только предгорные районы региона, белые хлопья прогнозируют в том числе и в центральной части края. А значит, побелеют улицы кубанской столицы. И, судя по всему, быстро снег не растает, потому что отметки резко упадут.

- Ожидается понижение температуры воздуха на 8-10 градусов, - уточняют в краевом гидрометцентре.

Перепад будет ощутимым. Так, если сейчас в Краснодаре днем температура воздуха +16 градусов, то уже 19 декабря будет всего +1 градус. Резкий холод почувствуется на Черноморском побережье. В Анапе, Геленджике и Сочи воздух в дневные часы прогреется всего до +2-4 градусов.

При этом синоптики предупреждают о том, что в крае возможно налипание мокрого снега, гололед. Испортит настроение жителям и гостям края сильные порывы ветра.

- На побережье Черного моря прогнозируем ветер восточной четверти 6-11 метров в секунду, местами порывы достигнут 15-20 метров в секунду, - уточняют в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - На участке Анапа-Геленджик в первой половине периода порывы 17-22 метров в секунду, в Новороссийске порывы 19-24 метров в секунду.